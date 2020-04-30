Украинцам рассказали о денежной помощи, которую выплатят до 5 мая

Разовые ежегодные выплаты получат ветераны войны и жертвы нацистских преследований. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Всего ежегодную финансовую помощь выплатят более миллиону граждан.

В зависимости от категории размер начислений варьируется от 900 до 4120 грн. Для этого органам социальной защиты населения уже перечисли 1346,2 млн грн.

В зависимости от категории сумма начислений составит:

ветеранам войны I группы инвалидности и лицам, имеющим особые заслуги перед родиной – 4120 грн;

II группе –3640 грн;

III группе – 3160 грн;

участникам боевых действий – 1390 грн.

Членам семей погибших, умерших инвалидов вследствие войны и родственникам умерших участников боевых действий, а также супругам участников войны, которые при жизни получили статус инвалида, выплатят по 900 грн.

По состоянию на 28 апреля указанные выплаты уже получили 843,1 тыс. человек.

В министерстве подчеркнули, что все, кому не начислили помощь до 5 мая, могут обратиться и получить ее до 30 сентября текущего года.

Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, средства получат ФОПы первой и второй группы: на каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Более того, дополнительные выплаты получат украинцы, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина.

Напомним, Зеленский открыто заговорил о дефолте, Украина на грани банкротства: что теперь будет.

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Также Politeka писала, что новые денежные ограничения ударили по украинцам: что больше нельзя делать с 28 апреля.