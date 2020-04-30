Це вже ні в які ворота!

Українці зіткнулися з проблемами при отриманні грошових переказів на карти Приватбанку

Відповідну скаргу на сайті «Мінфін» залишила одна з клієнток банку. За словами українки, їй на карту не прийшов грошовий переказ, при цьому з рахунку регулярно списуються гроші.

«ПриватБанк став одним з найгірших банків, не знаю що за підпільні операції там відбуваються, гроші на карту не приходять, це був просто переказ по Україні, сказали протягом 3 днів, нічого немає, з рахунку регулярно списуються суми грошей, які також говорять, що повернуть, але на жаль… до консультантів зверталася кожен говорить різне», - написала незадоволена клієнтка.

Вона поскаржилася на те, що останнім часом якість обслуговування банку різко впало.

«Що у вас за «темрява»? Навіщо ви обманюєте людей? Ви втрачаєте своїх клієнтів», - підсумувала українка.

У свою чергу, представники Приватбанку підкреслили, що гроші на карту зараховуються відразу в день їх надходження.

«Одразу як кошти надходять в ПриватБанк, вони в той же день зараховуються на карту. Ми запросили в особистому повідомленні фото квитанції, щоб детальніше перевірити інформацію щодо платежу», - йдеться у відповіді представників банку.

Вони також відзначили, що даних, зазначених у публікації, недостатньо для того, щоб перевірити інформацію щодо цього конкретного випадку.

Нагадаємо, з рахунків українців почали пропадати гроші, ПриватБанк зробив заяву: «На карті мінус 1000».

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк попередив, введені нові обмеження: "Через термінали більше не можна...".

Також Politeka писала, що рахунки клієнтів Привату під загрозою, екстрене звернення банку: що відбувається і як врятувати гроші.