Українці зіткнулися з проблемами при отриманні грошових переказів на карти Приватбанку
Відповідну скаргу на сайті «Мінфін» залишила одна з клієнток банку. За словами українки, їй на карту не прийшов грошовий переказ, при цьому з рахунку регулярно списуються гроші.
«ПриватБанк став одним з найгірших банків, не знаю що за підпільні операції там відбуваються, гроші на карту не приходять, це був просто переказ по Україні, сказали протягом 3 днів, нічого немає, з рахунку регулярно списуються суми грошей, які також говорять, що повернуть, але на жаль… до консультантів зверталася кожен говорить різне», - написала незадоволена клієнтка.
Вона поскаржилася на те, що останнім часом якість обслуговування банку різко впало.
«Що у вас за «темрява»? Навіщо ви обманюєте людей? Ви втрачаєте своїх клієнтів», - підсумувала українка.
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ПриватБанк попередив, введені нові обмеження: "Через термінали більше не можна..."
У свою чергу, представники Приватбанку підкреслили, що гроші на карту зараховуються відразу в день їх надходження.
«Одразу як кошти надходять в ПриватБанк, вони в той же день зараховуються на карту. Ми запросили в особистому повідомленні фото квитанції, щоб детальніше перевірити інформацію щодо платежу», - йдеться у відповіді представників банку.
Вони також відзначили, що даних, зазначених у публікації, недостатньо для того, щоб перевірити інформацію щодо цього конкретного випадку.
Нагадаємо, з рахунків українців почали пропадати гроші, ПриватБанк зробив заяву: «На карті мінус 1000».
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк попередив, введені нові обмеження: "Через термінали більше не можна...".
Також Politeka писала, що рахунки клієнтів Привату під загрозою, екстрене звернення банку: що відбувається і як врятувати гроші.