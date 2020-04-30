Курс американської валюти опустився нижче 27 гривень в покупці й продовжує падати

З'явилися свіжі дані, передає "Ліга.Фінанси".

Так, у четвер, 30 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, в порівнянні з середою, знизився на 4,50 коп і становить 26,8573 грн. Курс продажу впав на 2,93 коп – до 27,2080 грн.

Мінімальний курс купівлі долара в банках склав – 26,7 грн, максимальний - 27,0 грн. Для продажу мінімальний курс – 27,08 грн, максимальний – 27,6 грн.

Середній курс купівлі євро впав на 3,77 коп і становить 28,8900 грн. Середній курс продажу впав на 5,23 коп до 29,5107 грн. Мінімальний курс покупки євро склав – 28,15 грн, максимальний - 29,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 29,3 грн, максимальний - 29,9 грн.

Раніше ми повідомляли, економічні експерти попереджають, що ситуація на валютному ринку різко зміниться у травні. Курс долара буде коливатися від 27,5 гривень за долар до 27,9 гривень за долар.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко зазначає, що ситуація залежить від того, як швидко закінчиться карантин. Хоча девальвації уникнути не вдасться в будь-якому випадку.

"Ми побачимо поетапну девальвацію, яка вже закладена в бюджеті країни. Думаю, що найближчим часом курс гривні по відношенню до долара буде знаходитися в стабільному діапазоні, але вже в травні може перейти до позначок 27,5-27,9 гривень за долар", - поділився експерт.

Схожий прогноз озвучив аналітик Вадим Іосуб. Він вважає, що в найближчий тиждень долар продовжить помірне зниження по відношенню до гривні. А через тиждень долар на міжбанку може торгуватися близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках – близько 26,9/27,2 гривень.

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