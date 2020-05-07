Новые штрафы украинцам начнут выписывать после карантина
Ранее запуск штрафов на основе видеофиксации при помощи новых столичных камер планировался на 1 мая.
После отмены карантинных ограничений водители будут получать штраф за превышение скоростного режима на 23 км/ч больше положенного. Из них 3 километра засчитано как погрешность.
Таким образом, в Киеве с нормой в 50 км/ч законным будет считаться превышение до 73 км/ч. На трассах нарушением будет считаться разгон до 133 км/ч, а на автомагистралях – до 153 км/ч. Эти правила распространяются на территории, где нет специальных ограничительных знаков о снижении скорости.
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Как сообщили в МВД, за превышение скорости более чем на 20 км/ч водители получат штраф в размере 255 грн. А за превышение ограничения скорости более чем на 50 км/ч придется заплатить 510 грн.
Камеры видеонаблюдения зафиксируют авто и его номер. Штрафную квитанцию украинцам будут отравлять на е-mail. Если у нарушителя нет претензий по поводу виновности, выгоднее будет оплатить штраф в десятидневный срок – в таком случае предусмотрена скидка 50%.
Если транспортом пользуется еще кто-то кроме владельца, то тогда штрафы поступят непосредственно нарушителю. Но для этого автовладелец в интернет-кабинете водителя должен указать, кому передал доверенность на свой транспорт.
Пока система будет работать только в столице, где уже установлено 20 камер.
Еще 30 приборов фиксации хотят установить на дорогах государственного значения в Киевской области. Также они будут на аварийно-опасных участках и местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия.
Напомним, полиция начнет тайно штрафовать украинцев без их ведома.
Еще Рoliteka сообщала, как водители расплачиваются за нарушения, кадры происходящего.