Люди можуть залишитися без грошей

Введений в Україні карантин може жорстко вдарити по громадянам, частина з яких можуть залишитися зовсім без виплат

Про це повідомляє Finance.ua.

«…громадяни, які на час карантину тимчасово залишилися без роботи або втратили частину своєї зарплати, в майбутньому можуть отримати меншу пенсію», - йдеться в повідомленні.

Більш того, частина українців взагалі можуть залишитися без виплат. Це стосується людей, які через карантин не зможуть набрати необхідний мінімум робочого стажу – 27 років. Через нього люди будуть змушені працювати більше, ніж належить.

У зв'язку з цим чиновники рекомендують українцям добровільно підписувати угоду з пенсійним фондом та самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок, який буде зараховуватися до стажу. Мінімальний внесок становить 1039 гривень.

У той же час чиновники з Пенсійного фонду уточнили, що виділили на виплату пенсій у травні 4,7 млрд гривень.

«08 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 4,7 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 16,3 мільярда гривень», - підкреслюється в повідомленні.

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