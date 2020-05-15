Після переговорів інвесторів, профільних асоціацій та гравців ринку з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем сторони наблизилися до компромісного рішення щодо зниження зелених тарифів та подальших планів розвитку зеленої енергетики в Україні.
Про це в коментарі повідомив виконавчий директор компанії VR Capital (США) Олександр Подпругін, який брав участь у зустрічі.
«На наш погляд, діалог пройшов досить конструктивно. Після тригодинних дискусій ми отримали пропозиції, які, сподіваємося, зможемо прорахувати та повернутися до міністерства з нашою відповіддю. Наше відчуття, що ми дуже близькі до завершення переговорів», - сказав Подпругін.
За його словами, інвестори готові йти на зниження зеленого тарифу для того, щоб забезпечити і підтримати державу у збереженні енергетичного балансу та подоланню дефіциту, який зараз є у «Гарантованого покупця».
«Тобто, це головна поступка, яка є з боку інвесторів… Сподіваємося, що найближчим часом дійдемо компромісу», - підкреслив гравець ринку.
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Нагадаємо, 15 травня в Кабінеті міністрів України проходила зустріч голови уряду з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів із США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.
Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проекти відновлюваної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює проект меморандуму для обговорення. Очікується, що в меморандумі будуть прописані умови реструктуризації «зеленого тарифу», будівництва нових станцій та інші положення для сталого розвитку сектору.