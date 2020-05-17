В МВФ сделали прогноз насчет восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией китайского вируса

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, в марте текущего года 170 стран показали экономическое падение, сообщает Голос Америки.

"Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов", - сказала она.

Кроме того, она сообщила, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться от последствий пандемии. То есть в лучшем случае мировой кризис пойдет на спад в 2023 году.

"Мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. Самый больший шок уже прошел", - сказала директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.

МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Несмотря на это, МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.

Сейчас МВФ вводит новые программы для поддержки экономики стран, которые развиваются. Кроме того, Фонд рассматривает возможность списания некоторых долгов для самых бедных стран.

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