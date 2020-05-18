Структуры Игоря Коломойского, которые поставляют газ и уголь на теплоэлектростанции «Центрэнерго», через компании-прокладки вымывают из государственного предприятия по 30 млн долларов ежемесячно

Об этом говорится в расследовании «Страна.юа».

«Все схемы Коломойского на "Центрэнерго" остались рабочими и позволяют "вынимать" из предприятия по 30 млн долларов в месяц. На дворе — середина мая, но принципиально ничего не поменялось», - заявляет журналист.

«За шесть месяцев 2019 года (с 04.07. – по 31.12.2019) заключено более сотни контрактов с несколькими десятками поставщиков на сумму более 10 млрд гривен», - добавляет автор.

Согласно информации источников издания, по некоторым контрактам фактическая поставка угля не осуществлялась – все проходило лишь по документам, при этом деньги выводились должностными лицами "Центрэнерго" на подконтрольной группе Коломойского предприятия.

«Налоговые кредиты в последние годы стали схемой на миллиарды, причем, не только в случае с углем. На самом деле, по цепочке мог перебрасываться даже не сам уголь, а только документы. Это позволяет подвести легальную базу под "левый" уголь, скажем, завезенный из Беларуси или неподконтрольных территорий Донбасса без документов», - отмечает автор.

Издание отмечает, что по ряду контрактов возбуждены уголовные производства.

«Фигурантами ряда дел являются непосредственно "Центрэнерго", "Никопольский ферросплавный завод" и фирма "Нафта Форс", с которой, собственно, начинались угольные схемы "эпохи Коломойского". Но будут ли эти дела доведены до логического конца и понесут ли наказания лица, загоняющие государственное предприятие в убытки — пока неизвестно», - резюмирует журналист.

Как сообщалось, 12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Д.Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики О.Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Кроме того, Бондарь сообщил, что «Центрэнерго» отказалась от закупки угля государственных шахт, не рассчиталась с долгами перед шахтерами и начала покупать природный газ у компании «Юнайтед Энерджи», близкой к олигарху Игорю Коломойскому. По наличию ряда таких схем депутат обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР. Эта компания также была первым и крупнейшим импортёром электроэнергии из России в следствии «правки Геруса» - изменения в закон, позволившего импорт электроэнергии из России.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. Надзиратели бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем поставки угля и электроэнергии.

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