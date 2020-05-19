Стало известно, как молодые родители могут в ускоренном темпе оформить выплату на ребенка
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.
В частности, в ведомстве рассказали, как родители могут получить услугу в режиме онлайн, чтобы не подвергать себя опасности в условиях пандемии китайского вируса.
Сперва им нужно зайти на официальный портал Минсоцполитики и авторизироваться там с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или электронной почты.
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Позже родителям нужно будет заполнить заявление и для этого понадобится целый ряд документов: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; ИНН обоих родителей (при наличии); номер банковского счета в формате IBAN (если они планируют получать выплаты на карточку). В ведомстве предупреждают, что сканировать документы не нужно, и достаточно лишь заполнить соответствующие графы.
Помимо этого, в заявлении нужно указать сведения о ребенке, матери, отце, месте регистрации и фактическом проживании, если они отличаются. И выбрать способ, по которому родители будут получать выплаты на ребенка: на карту или на почтовом отделении.
В конце система автоматически подскажет местный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос от родителей. Если у них есть КЭП, то они могут подписать заявление и подть его на рассмотрение.
В Минсоцполитики добавили, что информация о назначении помощи на ребенка должна прийти на электронную почту в течении двух недель со дня обращения.
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