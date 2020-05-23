Генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук відповів у своїй колонці на Економічній правді «ДТЕК проти брехні» на звинувачення екснардепа та блогера Вікторії Войцицької

Він зазначив що наведена нею інформація щодо начебто схем в енергетичному бізнесі ДТЕК є брехнею та цілеспрямованим нападом на компанію, пише Економічна правда.

«В епоху пост-правди, коли брехня голосніша за правду, я, як керівник "ДТЕК Енерго", єдине, що можу зробити – відповідати за кожним пунктом, сподіваючись, що частина думаючої аудиторії прочитає мій факт-чек.», - зазначив Дмитро Сахарук.

Зокрема, Войцицька підрахувала що за часи дії формули Ротердам+ ДТЕК заробив близько 4,7 млрд доларів. У ДТЕК Енерго відповіли у цифрах зі звітності: «EBITDA"ДТЕК Енерго" склала 3,2 млрд. дол. З них пішло в бюджет України — 360 млн дол, відсотки по кредитах склали — 490 млн дол, інвестовано в економіку України — 1 млрд. дол. В цілому, з урахуванням усіх витрат, чистий збиток підприємства склав за ці 4 роки понад 100 млн дол. Це м'яко кажучи, не той показник, який можна назвати надприбутками».

Також Сахарук назвав брехнею звинувачення у виведені 1 млрд грн девідентами : «У компанії існує жорстка система контролю з боку інвесторів за розподілом грошей. ДТЕК Енерго" не платив дивіденди акціонерам з 2013 року. Усі кошти було вкладено в розвиток виробництва, модернізацію, в соціальні проекти, в нове виробництво.

Відповів Сахарук і на звинувачення щодо підбурювання шахтарів на страйки, зупинення атомних блоків заради Ахметова та на звичні звинувачення в монополії. Він зазначив, що навіть коли 95% українського вуглепрому було зупинено через катастроф в галузі, компанія доклала значних зусиль, щоб зупинити бунт шахтарів.

«Зупинені були шахти через непродумані і відверто лобістські кроки уряду, комітету з ТЕК на користь російського струму, на користь заниження цін. Як наслідок, за даними Мінекоенерго на ринку склався дефіцит коштів в 50 млрд грн. «, - пояснив гендиректор ДТЕК Енерго».

Щодо зупинки атомних блоків порадив депутату звернутися до Укренерго, який розробив енергобаланс.

«Саме НЕК відповідає за безпеку роботи енергосистеми. І якщо в енергосистемі в березні вже було до 80% атому в окремі години, то це, на думку "Укренерго" та міністерства, становило відверту небезпеку для енергосистеми. Доля ДТЕК сьогодні в генерації нижче 20%. Коли по відношенню до такої частки кажуть "монополія" – це пряма вмотивована брехня. Більш того, в окремі години частка генерації ДТЕК падає до 7-10%.»

Дмитро Сахарук натякнув, що такий напад та використання екс-депутатів, які нині стали блогерами, мають на меті не жагу до справедливості та відстоювання інтересів пересічних українців, а саме відстоювання замовників, які зацікавлені у максимально низьких тарифах для своєї промисловості та, як наслідок, у своїх прибутках.

«В моїй картині світу "ДТЕК Енерго" – це бізнес, який з часом поступиться місцем українській зеленій генерації. Але поки ще є потреба у вугіллі, поки не вирішена доля сотні тисяч шахтарів і енергетиків, примітивні маніпуляції тільки дестабілізують і без того кризовий сектор. А бенефіціари цих маніпуляцій – власники великих підприємств – ризикують дуже швидко залишитися без однієї з найдешевших за ціною в Європі електроенергії», – резюмував генеральний директор ДТЕК Енерго.