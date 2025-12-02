Дипломат Олександр Чалий пояснив, що українські політичні еліти не надто люблять референдуми, але саме через референдум з’явилась Україна і саме через референдум має відбутись перезавантаження, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі Руслана Бортника.

Принагідно гість програми згадує 1990-ті, коли Україна здобула незалежність і західні партнери пропагували нам цінності ліберальної моделі західної демократії. Одне з ключових питань, підкреслює він, полягало в тому, щоб розбити радянську тезу про верховенство народовладдя на користь представницької демократії, мовляв, пряма демократія – це виключення.

«Мовляв, нам потрібно всі права передавати у парламент, а народ сам по собі, ну, може колись щось сказати, але він повинен проявляти свою волю через представницьку демократію. Але якщо подивитися на більш успішні країни, то, як правило, вони живуть у рамках прямої демократії. Приклад прямої демократії для мене – Швейцарія. Швейцарія дуже подібна на Україну, вона історично була створена з трьох різних ідентичностей, і саме завдяки тому, що пряма демократія переважає представницьку, вона зберігає свою стійкість», – коментує Олександр Чалий.

Тому, переконаний він, перезавантаження України має відбутися саме через пряму демократію, через референдум, хай як його наші еліти постійно відкидають. Принагідно дипломат згадує розмову з юристом Василенком, який казав, що уряд – зрада, парламент – зрада, президент – зрада, а народ нічого не розуміє, тож, на його думку, оголошувати стратегію і суспільний договорів мала дуже невелика група людей, але тих, які мислять, як він.

«От і до цього часу вся українська політична культура базується на тому, що одна група хоче нав'язати іншій групі своє бачення по всьому. А Україна була створена із трьох ідентичностей, це уламок трьох імперій, і вона такою була створена у кордонах 1991 року. Тільки завдяки референдуму вона виникла в таких кордонах. І жодна ідентичність не могла б нав'язати на всю Україну свої цінності і правила. А якщо вона досягала цього, свідками чого ми стали, то у кордонах 1991 року вона не могла історично існувати», – підсумовує Олександр Чалий.

Як повідомляла Politeka, Дубина заявив, що має бути народний план перемоги – як ми діємо тут і зараз.

Також Politeka писала про те, що Бортник пояснив, який мирний план США намагаються зробити для України та росії.