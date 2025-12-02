Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що зараз дипломатичний фронт справді вийшов на перше місце, вирішується все, а Європі головне – не проспати своє місце за переговорним столом, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ми зараз справді там, де каже Зеленський. А каже він таке: «Зараз справді особливі дні, коли все може змінитися». Зеленський має рацію. Насправді небезпечний момент зараз. Небезпечний. Все може змінитись. Ми можемо програти через переговори цю війну, а можемо перемогти, поставивши Трампа у ситуацію, коли він буде змушений постачати нам нові види озброєнь та змушений запроваджувати нові санкції проти росіян», – пояснює Михайло Шейтельман.

Зазвичай, констатує експерт, військовий фронт важливіший за будь-яку дипломатію, але зараз дипломатичний фронт виходить на перше місце, бо настали дуже важливі дні.

І в цьому контексті, стверджує він, дуже погано прозвучали слова голови європейської дипломатії Каї Каллас, великого нашого друга, про те, що вона боїться, що тиск направлять на Україну. Як пояснює експерт, одна річ – коли українці читають новини і бояться, що на нашу країну зараз усі будуть тиснути, щоб ми щось підписали, але інша – коли результату переговорів боїться голова європейської дипломатії.

«Голова європейської дипломатії має не боятися, а щось робити. Ну, полетіть разом із Віткоффом. Скажіть, що не згодні приймати від Віткоффа жодних паперів, що ви повинні його контролювати, оскільки він, як відомо з телефонних роздруківок, співпрацює з росіянами. Нехай скаже: «Хочу особисто контролювати Віткоффа. Я – голова дипломатії і повинна бути при кожній розмові Віткоффа, а якщо він без нас розмовляє з росіянами, вважатимемо це зрадою батьківщині, зрадою цінностей». Тут Кая Каллас має вимагати, а не боятися. Вимагати і таким чином вставати на наш захист. Мені здається, це дуже проста історія», – підсумовує Михайло Шейтельман.

