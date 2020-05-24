Доллар может резко пойти вверх, что скажется на курсе валют в Украине

Так, аналитики прогнозируют, что в течении ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Через неделю доллар на межбанке будет торговаться на уровне 27,0 грн. В то же самое время, в банках наличный доллар будет торговаться около 26,8 - 27,0 грн.

Об этом заявил аналитик Вадим Иосуб в издании РБК Украина.

Новость о том, что был принят "антиколомойский закон" и удалось договориться с МВФ о выделении 18-месячного кредита на 5 млрд долларов совершенно не стали неожиданностью и существенно не повлияли на рынок валют.

Наоборот, эксперт прогнозирует, что утверждение соглашения с советом директоров МВФ может привести к открытию дополнительного финансирования со стороны Всемирного банка и ЕС, что может дать дополнительный импульс к укреплению гривны.

"В среднесрочной перспективе это может придать дополнительный импульс укреплению гривны. В более отдаленной перспективе выход страны из карантина кроме роста деловой активности может привести к увеличению спроса на валюту. Но и в этом случае к концу года курс доллара вряд ли превысит 28,5 грн", - отмечает Иосуб.

Напомним, что сегодня курс валют в Украине проявит небывалую смелость гривны, доллар и евро повалятся вниз. Доллар будет торговаться по 26,7556 гривен за один американский «вечнозеленый». Предполагается, что валюта упадет на 0,0113 гривны.

Еще больше обвалится стоимость евро. Он будет торговаться по 29,1676 гривен за одну купюру: падение составит 0,294 гривны.

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