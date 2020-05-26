Украинцы будут по-новому оплачивать использованную электроэнергию

Эту информацию в интервью журналистам подтвердил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Нацкомиссия по коммунальным тарифам очень скоро планирует разделить тариф на электроэнергию для простых потребителей.

То есть, уже существующий тариф разделят на поставку и транспортировку, что уже введено на рынке газа с января 2020 года.



"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – подчеркнул Тарасюк в интервью журналистам.



Стоит отметить, что ранее украинцев предупредили о резком подорожании коммуналки. По словам эксперта Александра Скубченко, уже с 1 июля цена на газ для простых бытовых потребителей будет на уровне 100% стоимости для промышленности.

Также с 1 октября Кабинет министров может отменить льготный тариф на первые 100 кВт - 0,9 грн, оставив единый тариф - 1,68 грн за 1 кВт.

С 15 октября вступят в силу новые тарифы на отопление, которые НКРЭКУ уже утвердила в марте: суммарный тариф (тарифов на производство, транспорт и поставку) вырастет примерно на 10-15%.

Помимо этого, в следующем году украинцам могут ввести новые абонплаты и допплатежи.

"...Через 5 месяцев после отмены карантина появятся дополнительные платежи (за установку и поверку счётчиков, например) и новые абонплаты. Но это ещё не всё. С 1 числа месяца после отмены карантина базовая норма платы за услуги ЖКХ будет увеличена с 15 до 20%", - подчеркнул Скубченко.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот

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