В условиях экономического кризиса нецелесообразно вводить пошлину на импортируемое дизтопливо

Об этом заявил директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.



«Рассмотрение этих вопросов несвоевременно, потому что экономика выходит из карантина, и мы, на самом деле, еще пока не знаем, как карантин отразился на структуре потребления нефтепродуктов, насколько платежеспособным будет спрос, и вообще, что будет с рынком», – сказал Сапегин.



По мнению эксперта, украинской власти сначала следует разобраться в экономической ситуации в стране, а потом принимать какие-либо решения по изменению налоговой нагрузки на те или иные источники поставок нефтепродуктов.



Кроме того, он подчеркнул: в настоящее время цены на рынке дизтоплива достаточно высоки, что обеспечивает диверсификацию поставок, и нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры.



«Украинский рынок и так премиальный, то есть, цены достаточно высокие, что обеспечивает диверсификацию поставок из разных источников. И в этом плане не совсем понятно, для чего надо вводить еще какие-то дополнительные меры», - отметил Сапегин.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики сняла с повестки дня рассмотрение вопроса о дополнительных акцизах и квотах на сжиженный газ и дизельное топливо. В министерстве отмечают, что решение требует доработки и будет включено в повестку дня следующего заседания комиссии.



Политолог Кирилл Сазонов ранее заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.



В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.