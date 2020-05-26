Майбутнє інвестицій в економіку України повністю залежить від досягнення компромісних домовленостей між Кабінетом міністрів України та іноземними інвесторами в енергетику щодо розміру зниження зелених тарифів, яке буде закріплене меморандумом вже найближчим часом.

Про це йдеться в заявах Американської торгівельної палати в Україні (АТП), а також Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

«Ми сподіваємося, що Уряд не допустить одностороннього різкого зниження тарифів, що могло б негативно вплинути на життєздатність проектів з ВДЕ та завдати довготривалої шкоди інвестиційному середовищу в Україні. Американська торговельна палата в Україні закликає Уряд підтримати пропозиції інвесторів щодо добровільних умов реструктуризації з метою досягнення угоди, спрямованої на врегулювання кризи у відновлюваній енергетиці», - прокоментував Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.

АТП зазначає, що «зелений» тариф став каталізатором розвитку галузі відновлюваної енергетики в Україні, адже іноземні та українські компанії вклали сотні мільйонів доларів у проекти з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), а міжнародні фінансові організації та комерційні банки надали боргове фінансування, спираючись на надані державою гарантії.

Ці проекти відповідають заявленим державою цілям щодо майбутнього нарощення генерації з відновлюваних джерел і створили галузь, яка забезпечує державу чистою енергією та сприяє енергетичній незалежності України. Крім того, відповідно до неодноразово заявлених пріоритетів нового Уряду щодо зобов'язань України залучити прямі іноземні інвестиції для стимулювання зростання ВВП, захист інвестицій в Україні є головним пріоритетом, і односторонній ретроспективний перегляд умов для інвесторів є недопустимим.

В свою чергу ЄБА, закликає уряд якнайшвидше підписати меморандум про взаєморозуміння з іноземними інвесторами, які вже готові йти на поступки. інвестори, відповідно до норм Меморандуму, йдуть на добровільну реструктуризацію «зеленого тарифу», тим самим, забезпечуючи поступовий та успішний перехід до системи аукціонів та зменшення нестабільного фінансового становища ДП «Гарантований покупець». Зі сторони ж держави бізнес очікує на стабільність правил гри, аби була можливість планувати подальшу діяльність з врахуванням довгострокових перспектив.

«Підписання даного Меморандуму стане важливим сигналом міжнародному співтовариству та європейським партнерам щодо виконання Україною взятих на себе зобов’язань. Адже це буде означати, що і держава, і бізнес визначились з правилами гри, публічно їх задекларували та підтримали готовність працювати по ним, а не постійно вносити певні новації. Це, в свою чергу, відкидає і можливість сценарію міжнародних арбітражів. Крім того, відкриває шлях для нових інвестицій у сектор ВДЕ та економіку України», - коментує Євгеній Скульський, Координатор Комітету з енергетики ЄБА.

Ассоціація зазначає, що інвестори всіляко прагнуть конструктивно зробити свій внесок у вирішення поточної енергетичної кризи в Україні та сприяти подальшому залученню інвестицій в енергетичний сектор і сподіваються на аналогічне прагнення з боку влади.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

21 травня іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

Як зазначив власник компанії «Віндркрафт Україна», шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування зелених проектів в Україні до моменту підписання меморандуму

На думку глави Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із зарубіжними інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше «викручування рук» призведе до судових позовів і втрати репутації держави.