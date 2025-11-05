Политолог Руслан Бортник объяснил, что Венгрия, Словакия и Чехия выступают прежде всего против курса Брюсселя во многих вопросах, а Украина для них даже не в первой пятерке проблем, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Никто не планирует никакой антиукраинской коалиции. Она максимум антибрюссельская. Это коалиция консервативных правительств Европы против либеральной коалиции Европы. И украинский вопрос, поверьте, для них в лучшем случае во второй пятерке. Эта коалиция нацелена на то, чтобы лоббировать другую модель Европы», – утверждает Руслан Бортник.

То есть, объясняет эксперт, эта консервативная коалиция хочет сохранить конфедеративное образование с дальнейшей синхронизацией в части обороны и рынков, а брюссельская модель – это подчинение национальных правительств и превращение ЕС в федерацию в политическом плане. Так что, констатирует он, это борьба разных политических подходов в ЕС, и против Брюсселя в этом плане выступают не только Венгрия, Чехия и Словакия, а, например, частично Италия, другие страны.

Кроме того, отмечает он, это борьба за деньги, ведь ЕС должен Венгрии около 40 млрд евро, которые заблокированы по разным программам, ведь Брюссель сушит любые финансовые потоки любому консервативному правительству. А также, добавляет эксперт, речь идет об общей миграционной политике.

«И где-то там уже на горизонте появляется украинский вопрос. А попытка назвать это антиукраинской коалицией – это сразу дискредитация этого неформального союза. Странно, что не назвали сразу пророссийской коалицией. Как думаете, до этого еще дойдет? Но это не об Украине. Об Украине это во вторую очередь», – подчеркивает Руслан Бортник.

