Журналист Сергей Иванов обнародовал информацию о недвижимости семьи главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева во французском городе Ницца.



По данным журналиста, апартаменты расположены в нескольких кварталах от Средиземного моря. Площадь квартиры составляет 142 квадратных метра, а стоимость — 930 тысяч евро (около 45 млн грн). Иванов также обнародовал фрагмент договора купли-продажи, подтверждающий, по его словам, факт приобретения жилья.

Местные источники, которые работают с недвижимостью, утверждают, что это цена без ремонта. Если делать ремонт, нужно прибавить еще 30–50%», — написал Иванов в своем сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у Даниила Гетманцева квартира во Франции площадью более 140 квадратных метров, оформленная на его мать. В декларации народного депутата стоимость этой недвижимости указана на уровне 10 млн грн, что по имеющимся документам не соответствует фактической сумме приобретения.