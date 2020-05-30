Международный валютный фонд (МВФ) утвердит программу помощи Украине на заседании совета директоров 5 июня



Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмигаль в комментарии Reuters.

По его словам, общая сумма составит 5 млрд долларов, а первый транш в размере 1,9 млрд долларов Украина может получить шестого июня.

"Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией. Валовой внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года, по предварительной оценке", - отметил Шмыгаль в интервью.

Напомним, 21 мая представители МВФ и Украины достигли соглашения по экономической политике для выделения нового 18-месячного соглашения Stand-By Arrangement (stand-by).

Новая программа stand-by с запрашиваемым доступом в размере 3,6 млрд СДР (эквивалентно $5 млрд) направлена ​​на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть последствия пандемии.

Стоит отметить, что экономист и директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров допустил, что Украина может не получить кредиты от МВФ и Всемирного банка По его словам, задержка с выделением кредитов связана с новыми унизительными условиями, которые поставили украинским властям.

"Судите сами. Чтобы всё-таки получить кредит от ВБ, наши законодатели еще должны: во-первых, увеличить разрешенную к приватизации площадь земельного участка. Во-вторых, допустить к покупке земли юридических лиц. В-третьих, самое возмутительное – прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства", - отметил он.

Напомним, МВФ выделит Украине круглую сумму, в НБУ озвучили сроки: "Около $6,5 млрд..."

Как сообщала Politeka, Зеленский посчитал достойной зарплату в 5 тысяч гривен: "у нас это не бедность".

Также Politeka писала, что Зеленский пожаловался на нехватку денег для украинцев: "мы должны выплачивать кредиторам".



