Украинские чиновники обещают гражданам новые выплаты в связи с карантином, но деньги достанутся не всем
Об этом сообщает «Главком».
Так, индексация ждет украинцев, которые из-за карантина были переведены работодателями на неполное рабочее время, или которых вынуждены были отправить в неоплачиваемый отпуск.
Предполагается, что индексация будет проводиться в два этапа. Сперва считается ее общая сумма, с учетом заработной платы, начисленной за отработанное время. После этого определяется ее фактическая сумма.
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Если же работник болел в это время, или находился в оплачиваемом отпуске, индексация проводиться не будет.
Как сообщалось ранее, украинцам не стоит рассчитывать на повышение выплат, поскольку с бюджетом происходит «вакханалия».
Об этом заявила народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.
«Сейчас я не вижу оснований сказать, что правительство может в той ситуации, в которой мы есть, поднять пенсии, я должна говорить правду, я не буду никого обманывать», - отметила она.
Верещук утверждает, что если не остановить «вакханалию» с государственным бюджетом и теми «черными дырами», которые есть сегодня, то ни о каком повышении пенсионных выплат и речи быть не может.
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Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег.
Также Politeka писала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.