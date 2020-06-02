ВГО "Асоціація платників податків України" стала власником знаку Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платників податків»

Як інформу Politeka.net, про це йдеться на офіційному порталі громадської організації.

Зазначається, що отримання Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платників податків» було підтверджено відповідним свідоцтвом.

"Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» інформує громадськість, що стала власником знаку Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків», що підтверджено Свідоцтвом № 274943 та знаку Статуетки у вигляді жіночої постаті – символу Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків», яка поєднує у собі образ України та образ Слави, що підтверджено Свідоцтвом №274944", - йдеться у повідомленні на офіційному порталі.

У ВГО "Асоціація платників податків України" також підкреслили, що отримані Свідоцтва зареєстровані в Держреєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 квітня 2020 року та видані Мінекономрозвитку, торгівлі та сільського господарства України.

Нагадаємо, «Асоціація платників податків України» закликала Зеленського реформувати податкову систему

Як повідомляла Politeka, У Києві відзначили найсумлінніших платників податків

Також Politeka писала, що Грігол Катамадзе розкрив провал влади зі Службою фінансових розслідувань: "Обіцянки так і не виправдалися"