Замминистра соцполитики Виталий Музыченко рассказал, что делать украинцам, которые лишились работы во время карантина

Людям, которые потеряли работу во время карантина, можно оформить субсидии. Для этого нужно встать на учет в Центрах занятости.

Замминистра соцполитики рекомендовал обращаться в органы соцзащиты по почте, лично либо с помощью сайта.

Как отметил чиновник, при расчете субсидии будут учитываться лишь размеры пособия по безработице. Ранее бралась сумма доходов, полученная за предыдущие шесть месяцев, но сейчас, из-за массовых увольнений, доходы были обнулены до момента карантина.

По прогнозам НБУ пик безработицы из-за карантина наступит во втором квартале этого года. Ожидается, что он составит 11,5%, в отличие от 8,2% в прошлом году.

Напомним, Виталий Музыченко рассказал, как украинцам вернуть себе утраченную субсидию.

Нужно обратиться в орган соцзащиты населения письменно либо лично.

Если в течение десяти дней ответа нет, то надо выяснять, на каком этапе рассмотрения находится конкретный документ.

Ранее мы писали, что эксперт Александр Скубченко заявил о подорожании цен на коммунальные услуги.

Так, для расчета цены газа на будущий отопительный период предлагают взять среднюю цену прошлого года - 6000 гривен, поэтому ожидать понижения цен не стоит.

Напомним также, что согласно статистике, в апреле 2020 года средняя субсидия на оплату коммуналки для украинских семей составила 612,1 гривен.

Самую большую субсидию выплатили в Киеве - 950,3 гривен.

Ранее сообщалось, что жители Киева могут вернуть деньги за некачественные коммунальные услуги. Для этого нужно обратиться в городскую диспетчерскую по номеру 15-57 с городского или (044) 500-15-57 – с мобильного.

Напомним, украинцам резко сократили субсидии, названы новые цифры: "Почти в два раза...".

Также Politeka писала, что новшество в борьбе с должниками довело украинцев до отчаяния: "А завтра скажут почку отдай".