Принятый документ направлен на повышение суммы социальной помощи самым уязвимым категориям населения

Так, в среду, 3 июня, Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц", передает Politeka.net со ссылкой на сайт парламента.

К малозащищенной категории относятся дети-сироты, пенсионеры старше 80 лет, безработные из малообеспеченных семей. Кроме того, этим законом увеличиваются выплаты при рождении ребенка.

Согласно документу, детям-сиротам предусмотрено увеличение размера выплат - с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью - до 3,5 прожиточного минимума.

Таким образом, с 1 июля выплаты на детей до 6 лет будут 4 647,5 грн, на детей с инвалидностью — 6 506,5 грн. Для детей от 6 до 18 лет — 5795 гривен, для детей с инвалидностью — 8113 грн.

Если помимо этих выплат ребенок получает дополнительные пособия от государства, то размер новой выплаты будет считаться как разница минимумов и размера назначенной помощи.

Пенсионерам, старше 80 лет, будет назначаться соцпомощь в размере 40 процентов прожиточного минимума - 684,80 грн. При этом выплаты возможны, только при наличии заключения о том, что уход действительно нужен, который выдается врачебно-консультативной комиссией.

Что касается безработных трудоспособных граждан из малообеспеченных семей, то таковые смогут получить помощь от государства по рекомендации службы занятости.

Кроме того, с 1 июля на 40 тысяч гривен могут рассчитывать родители новорожденного. Так, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка будет составлять 41 280 грн. Единовременная выплата — 10 320 грн, остальную сумму будут выплачивать в течение 36 месяцев.

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