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Кабинет министров Украины утвердил законопроект об отмене бумажных трудовых книжек, а также об автоматическом начислении пенсий

Следующий шаг к принятию соответствующего закона лежит за депутатами Верховной Рады.

Стоит отметить, если изменения примут, это не значит, что трудовых книжек совсем не будет - наоборот они будут существовать, но предприятия не должны их хранить.

Это значит, что бумажная книжка может храниться у сотрудника, а работодатель, по желанию работника, должен будет ее заполнить. Информация также о сотруднике будет вестись онлайн, пишет Обозреватель.

К слову, при оформлении подавать трудовую будет необязательно.

Кроме того, пенсии планируют оформлять автоматически и в ПФУ обращаться не придется, чтобы доказать стаж. А если пенсию рассчитают неправильно, то можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

Узнать информацию о стаже можно будет, получив электронный документ, только для этого следует оформить электронную цифровую подпись. Однако сейчас в Кабмине решают вопрос об использовании технологии BankID, чтобы идентифицировать себя с помощью банковской карточки.

Правительство ранее заявляло, что работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, нанесенного на него автоматически.

Стаж до 2000 года можно будет занести в электронный реестр – самостоятельно или с помощью работодателя, в результате хранить трудовую не понадобится.

Напомним, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, бюджет на этот год был сформирован, исходя из того, что дефицит Пенсионного фонда уже составляет 23 миллиарда гривен.

Теперь же ожидается, что показатель до конца года вырастет до 50 миллиардов.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае нехватки стажа: "украинцам необходимо...".

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно».

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.