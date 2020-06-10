Підвищення ренти на видобуток залізної руди має бути скасовано, інакше це призведе до руйнації вітчизняного гірничо-металургійного комплексу

Про це йдеться у зверненні ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» на адресу Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмігаля, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Даніїла Гетьванцева, голови Виконавчого комітету реформ Михеіла Саакашвілі.

У зверненні зазначається, що вже понад рік українська гірничо-металургійна галузь перебуває в кризовому становищі у зв’язку зі скороченням попиту на металопродукцію, падінням цін на неї, несприятливими внутрішніми умовами ведення діяльності, зокрема завищеними тарифами держмонополій на залізничні перевезення та портові збори, що призводить до росту собівартості гірничорудної та металургійної продукції. Ще більше погіршив ситуацію в галузі спалах пандемії коронавірусу COVID-19.

«За результатами 4 місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р., виробництво сталі в Україні скоротилося на 11%, а у квітні 2020 р. у порівнянні з квітнем 2019 р. – майже на 31%. Відповідно, ПАТ «Інгулецький ГЗК» вже відчув зниження попиту на залізну руду зі сторони вітчизняних металургійних заводів, при цьому конкуренція на експортних ринках стає все сильнішою», - йдеться у зверненні.

На думку його авторів, за таких умов підвищення ренти на видобуток руди, що передбачено нещодавно введеним в дію законом про зміни до Податкового кодексу (законопроект 1210), стане нищівним для підприємств ГМК.

«Нормальним сподіванням, особливо у період кризи внаслідок глобальної пандемії, було б розраховувати на те, що держава з розумінням віднесеться до ситуації, що склалася, та відмовиться від посилення податкового тиску на національного виробника. Тим більше, що у період розгляду проекту Закону 1210 лунали запевнення, що всі проблемні питання, зокрема, стосовно рівня рентної плати, будуть вирішені у діалозі з бізнесом. На жаль, законопроект № 1210 вже підписаний Президентом і містить норми, які передбачають істотне підвищення рентної плати за користування залізорудними родовищами», - зазначається в зверненні.

В ПАТ «Інгулецький ГЗК» наголосили: підвищення ренти призведе до руйнації гірничо-металургійного комплексу та економіки країни в цілому, та закликали скасувати цю норму.

«Ріст рівня рентної плати ставить під ризик діяльність всіх металургійних комбінатів України, які є основними покупцями вітчизняних гірничо-збагачувальних підприємств. Негативні наслідки будуть відчутні не лише для державного та місцевих бюджетів, а й для працівників галузі та пов’язаних підприємств, загалом для платіжного балансу країни (за рахунок різкого скорочення експорту), рівня соціального життя у містах концентрації підприємств, загального стану національної економіки та безпеки України», - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, Федерація роботодавців України в зверненні до президента Володимира Зеленського наголосила, що закон про внесення змін до Податкового кодексу вдарить по українським металургам і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.

Раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210).

У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.