Стало известно, кто может рассчитывать на надбавки к зарплате в условиях карантина

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МВД.

Известно, что правительство одобрило выделение дополнительных 2,7 млрд гривен на доплаты медикам и сотрудникам МВД, которые участвуют в борьбе с китайским вирусом.

"Кабмин выделил средства на заработные платы медикам и работникам системы МВД, которые несут службу во время вируса", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что ранее профильное ведомство просило у правительства 171 тысячу гривен для дополнительных выплат медицинским работникам системы МВД и более 2,5 млн — для подразделений гражданской защиты, пограничников, полицейских и гвардейцев.

Также известно, что выделенные Кабмином средства пойдут на доплаты в размере до 50% зарплаты силовикам и медикам, которые участвуют в борьбе с китайским вирусом.

Ранее мы рассказывали, что в Украине существенно увеличили соцвыплаты. Отныне, ежемесячно украинцам, которым исполнилось 80 лет, будут доплачивать по 1100 гривен.

Семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут рассчитывать на следующие выплаты:

до 6 лет – 6 226,5 гривны;

от 6 до 18 лет –7 763 гривны.

Также были увеличены размеры выплат, которые предназначены детям, над которыми установлена опека или попечительство:

до 6 лет – 4447,5 гривны;

от 6 до 18 лет – 5 545 гривен.

В "Слуге народа" также сообщили, что Парламент одобрил выделение малообеспеченным украинским семьям помощи в размере 70 тысяч, которую они должны вернуть государству через два года.

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