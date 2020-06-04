Кабинет министров собирается создать целевую программу Гарантированного минимального дохода
О том, как это скажется на жизни украинецев, говорится в статье Экономической правды.
Отмечается, что программа призвана "эффективно помогать бедным и уязвимым домохозяйствам".
В новую помощь будут объединены отдельные существующие социальные выплаты, в том числе помощь по безработице.
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Сумму гарантированного минимального дохода увеличат по сравнению с нынешними минимальными выплатами пенсионерам и безработным.
При этом более детальной информации относительно гарантированного минимального дохода пока нет. Известно только, что Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения ее адресности.
Отметим, с начала карантина (17 марта) до июня безработными в Украине стали почти 250 тысяч граждан.
В Нацбанке ожидают, что пик уровня безработицы в Украине будет во втором квартале. Он составит 11,5% от всего трудоспособного населения по сравнению с 8,2% в 2019 году.
Напомним также, 3 июня, Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
К малозащищенной категории относятся дети-сироты, пенсионеры старше 80 лет, безработные из малообеспеченных семей. Кроме того, этим законом увеличиваются выплаты при рождении ребенка.
Согласно документу, детям-сиротам предусмотрено увеличение размера выплат - с 2 до 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а на детей с инвалидностью - до 3,5 прожиточного минимума.
Напомним, в Кабмине срочно предупредили украинцев, кто останется без денег: «Дополнительные выплаты».
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