Украина за шесть лет превратилась в сырьевой придаток Европы и практически полностью разрушила свою промышленность
Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он высказался о последствиях торговой ассоциации с Евросоюзом, которую шесть лет назад подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко.
«За эти 6 лет наш экспорт в Евросоюз увеличился почти на 3 миллиарда долларов. Но за эти же 6 лет мы потеряли экспортный рынок в страны СНГ на почти 20 миллиардов долларов», - привел цифры ведущий.
Он также уточнил, что еще одна большая проблема заключается в том, что в СНГ Украина отправляла продукцию машиностроения с добавленной стоимостью, в то время как в Европу идет зерно, металл и руда.
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«За эти годы у нас произошло кратное обрушение промышленности во всех секторах. Абсолютно во всех. Станкостроения, сельхозмашиностроения, вагоностроения – вот абсолютно всё. А это еще и потеря уникальных рабочих мест», - подчеркнул Лесев.
Он также обратил внимание на то, как яро ЕС отстаивает свои интересы в этом соглашении, при этом не давая Украине и шанса заикнуться о своих.
«Украина не рассматривается в Брюсселе как потенциальный член Евросоюза. Мы для них по этому соглашению просто сырьевой придаток», - уверен журналист.
Он добавил, что сейчас наша страна находится под влиянием внешнего кураторства, направленного на «деградацию» Украины.
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