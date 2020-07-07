Украина за шесть лет превратилась в сырьевой придаток Европы и практически полностью разрушила свою промышленность

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он высказался о последствиях торговой ассоциации с Евросоюзом, которую шесть лет назад подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

«За эти 6 лет наш экспорт в Евросоюз увеличился почти на 3 миллиарда долларов. Но за эти же 6 лет мы потеряли экспортный рынок в страны СНГ на почти 20 миллиардов долларов», - привел цифры ведущий.

Он также уточнил, что еще одна большая проблема заключается в том, что в СНГ Украина отправляла продукцию машиностроения с добавленной стоимостью, в то время как в Европу идет зерно, металл и руда.

«За эти годы у нас произошло кратное обрушение промышленности во всех секторах. Абсолютно во всех. Станкостроения, сельхозмашиностроения, вагоностроения – вот абсолютно всё. А это еще и потеря уникальных рабочих мест», - подчеркнул Лесев.

Он также обратил внимание на то, как яро ЕС отстаивает свои интересы в этом соглашении, при этом не давая Украине и шанса заикнуться о своих.

«Украина не рассматривается в Брюсселе как потенциальный член Евросоюза. Мы для них по этому соглашению просто сырьевой придаток», - уверен журналист.

Он добавил, что сейчас наша страна находится под влиянием внешнего кураторства, направленного на «деградацию» Украины.

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