За полгода цены в Украине выросли на 2,4%, а больше всего подорожали продукты
Об этом идет речь в свежем отчете Национального банка, который опубликован на официальном сайте, передает Politeka.net.
По подсчетам НБУ, с января по июнь 2020 года сильнее всего, до 5%, подорожали сырые продукты питания. Очень быстро выросли цены на яйца и говядину. Кроме того, замедлилось падение стоимости овощей и куриного мяса.
В то же время, темп роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки в этом году практически не изменился и составил 3,7%. Так подорожание мяса, мучной и молочной продукции замедлилось из-за транспортных ограничений, которые помешали поставкам. Медленее росли также товары первой необходимости, а оливковое масло и кофе оказались еще дешевле, чем в 2019-м.
Новое правило выхода на пенсию, в ПФУ выдали важный нюанс о стаже и выплатах: "Будет невозможно..."
Ким Кардашьян в "невидимых" трусах бесстыже расставила ноги: "Покорительница мужчин"
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
Раздетая звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала себя после смены внешности: "Мой идеал"
Что касается расценок на услуги - они выросли на 8,4%. Так стоимость медицинских услуг и мобильной связи заметно повысилась, зато из-за слабого спроса снизился рост цен на аренду жилья, страхование, услуги нотариусов, а также обслуживание в кафе и ресторанах.
По сравнению с предыдущим месяцем снизись цены на непродовольственные товары: электронику, игрушки, товары для путешествий. Автомобили, бытовая техника, одежда стали дешевле, чем в прошлом году.
Темпы роста тарифов на проезд в автомобильном железнодорожном транспорте замедлились после падения цен на топливо.
Напомним, в Киеве резко изменились цены на продукты: сколько стоят фрукты.
Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, почему картошка им уже не по карману: "Цена будет расти".
Также Politeka писала, что украинцам рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты: "Все зависит от ...".