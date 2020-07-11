За полгода цены в Украине выросли на 2,4%, а больше всего подорожали продукты

Об этом идет речь в свежем отчете Национального банка, который опубликован на официальном сайте, передает Politeka.net.

По подсчетам НБУ, с января по июнь 2020 года сильнее всего, до 5%, подорожали сырые продукты питания. Очень быстро выросли цены на яйца и говядину. Кроме того, замедлилось падение стоимости овощей и куриного мяса.

В то же время, темп роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки в этом году практически не изменился и составил 3,7%. Так подорожание мяса, мучной и молочной продукции замедлилось из-за транспортных ограничений, которые помешали поставкам. Медленее росли также товары первой необходимости, а оливковое масло и кофе оказались еще дешевле, чем в 2019-м.

Что касается расценок на услуги - они выросли на 8,4%. Так стоимость медицинских услуг и мобильной связи заметно повысилась, зато из-за слабого спроса снизился рост цен на аренду жилья, страхование, услуги нотариусов, а также обслуживание в кафе и ресторанах.

По сравнению с предыдущим месяцем снизись цены на непродовольственные товары: электронику, игрушки, товары для путешествий. Автомобили, бытовая техника, одежда стали дешевле, чем в прошлом году.

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