Эксперты прогнозируют, что дальше будет только хуже

Цены на фрукты и овощи в этом году в Украине поражают своими "качелями"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТСН.

Так, черешня сейчас стоит около 100 гривен за килограмм, а еще несколько недель назад ее цена составляла около 250 грн.

Цены таких ягод как малина, черника, смородина стартуют от 100 грн. Голубика сейчас стоит 230 гривен за килограмм, клубника - 100-120 грн, и в данном случае цены не спешат падать.

Журналисты отмечают, что в этом году в целях экономии украинцы вычеркивают из своего рациона в первую очередь фрукты и ягоды.

"На овощах тоже не очень разгуляешься. Помидоры - по 40 гривен за кило, по 50 и по 70 гривен. Огурцы разве что дешевле, потому что пошли грунтовые. Сейчас огурец стоит 20 гривен. В прошлом году огурцы были по 10-12 гривен", - говорится в сообщении.

Картофель сейчас в Украине стоит 15-20 гривен за килограмм, и дешевле он уже не будет. Следует отметить, что такая цена на картофель является в 2,5 раза выше, чем в Польше.

Президент Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил такую высокую цену на картошку непогодой в Украине, а также проблемами с логистикой из-за карантина.

"В этом году будет еще хуже ситуация, потому что наши соседи от нас еще и закрываются. Белорусы закрыли картошку от нас", - отметил эксперт.

Кроме того, Украина останется без белорусского чеснока и лука. В целом ожидается, что весь борщевой набор прыгнетв цене минимум в полтора раза.

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