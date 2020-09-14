Отравление российского оппозиционера Алексея Навального должно поставить крест на строительстве «Северного потока-2»

С таким заявлением виступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Politeka.net со ссылной на иноСМИ.

Так, в комментарии изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung политик призвал США и Германию окончательно отказаться от реализации этого проекта.

Он отметил, что покушение на жизнь оппозиционера, критикующего российскую власть, за два дня до запланированных дебатов по отношениям между Евросоюзом и Россией, которые были запланированы в Берлине, – это «вызов для всего демократического сообщества».

«Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а потом ввязаться в проект «Северный поток – 2» с группой «Газпром»», – заявил премьер Польши.

По его мнению, строительство СП-2 сломает изнутри энергетическую политику ЕС и сделает его зависимым от российского газа. Более того, после запуска газопровода Россия получит влияние на Германию, которая является одним из наиболее важных партнеров Ес И НАТО в экономическом и политическом отношении.

Надежду на то, что Германия заблокирует завершение строительства «Северного потока-2» высказал и глава польского МИД Збигнев Рау.

Как сообщает «Польское радио», он отметил, что соответствующие требования выдвигают Германии Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки.

«Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если должны платить России за газ, а она потом эти финансовые средства будет использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основания», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Польши.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, Лукашенко готовит ответку Европе на санкции против Беларуси.

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