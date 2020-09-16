Профильные ассоциации просят премьер-министра Дениса Шмыгаля предусмотреть в госбюджетах на 2020 и 2021 годы расходы на финансовую поддержку ГП "Гарантированный покупатель" с целью обеспечения расчетов с производителями э/э из ВИЭ

С соответствующей просьбой в совместном письме от 15 сентября обратились ведущие ассоциации по возобновляемой энергетике: Европейско-украинское энергетическое агентство, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

Согласно письму, полученному "Энергореформой", бизнес-сообщество просит премьера также дать поручение Министерствам энергетики и финансов, Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), НЭК "Укрэнерго" подготовить необходимые предложения по урегулированию кризисной ситуации на рынке и выполнению государством своих обязательств перед ВИЭ-объектами.

"Также при подготовке нормативно-правовых актов относительно выпуска облигаций внутреннего государственного займа, как это определено п.4 раздела ІІ закона №810-ІХ, просим вас взять под личный контроль включение в них положений относительно полного погашения задолженности перед производителями э/э из ВИЭ в 2021 году", – отмечается в документе.

Руководители профильных ассоциаций обращают внимание на критическое состояние расчетов за произведенную "зеленую" электроэнергию и отсутствие реальных источников ее погашения, указывая, что на 1 августа общий долг за нее составляет 22,4 млрд грн.

"Более того, по подсчетам "ГарПока", часть прогнозной выработки товарной продукции из ВИЭ за период с 1 августа по 21 декабря 2020 года, а точнее 9,8 млрд грн, не будет должным образом уплачена "Укрэнерго" "ГарПоку", – указывают ассоциации.

Причинами этого в объединениях производителей "зеленой" электроэнергии называют недостаток средств на оплату услуги по увеличению доли производства э/э из ВИЭ в тарифе системного оператора "Укрэнерго", а также неблагоприятную ситуацию для ее продажи на рынке "на сутки вперед".

Представители отрасли отмечают, что согласно постановлению НКРЭКУ №1329 от 11 июля, прогнозные расходы из тарифа НЭК на поддержку возобновляемой генерации на весь год составляют 19,6 млрд грн. При этом только за первое полугодие фактические расходы уже составили 20 млрд грн, что свидетельствует о критическом недофинансировании регулятором в тарифе "Укрэнерго" указанных расходов.

При этом в письме подчеркивается, что подписание меморандума с инвесторами и последовавшее за ним принятие закона, существенно снизившего с 1 августа "зеленые" тарифы, создали взаимные обязательства как производителей э/э из ВИЭ, так и государства.

Как сообщалось, 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на зеленую энергетику.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-ІХ, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача Закона - реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд гривен ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.

Вместе с тем, председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что государственное предприятие "Гарантированный покупатель" должно улучшить свою торговую стратегию по продаже тока на рынке электроэнергии, что позволит уменьшить задолженность за зеленую энергетику.