МВФ будет затягивать предоставление Украине нового транша на 1,5 миллиарда евро
Политолог Кирилл Молчанов в комментарии ГолосUA рассказал о том, что Международный валютный фонд примет решение по новому траншу для нашей страны только после согласования с ним государственного бюджета Украины на 2021 год.
«Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) после согласования с ним, а также принятия парламентом, бюджета на 2021 год. Изначально, когда подписывали меморандум с фондом еще в апреле, в нем говорилось о том, что Украина должна будет получить три транша. Второй из них должен быть к концу 2020 года», - напомнил эксперт.
При этом он считает, что МВФ будет по возможности затягивать проведение нового транша. Молчанов уточнил, что в первую очередь для фонда важны макропоказатели бюджета на 2021 год.
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Если же новый бюджет устроит МВФ, то Украина может рассчитывать на новый транш уже в декабре этого года, отмечает политолог.
«Если всех все будет устраивать, то Украина в декабре может получить 1,5 миллиарда кредитной помощи от МВФ», - рассказал он.
Отметим, что ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украине выдвинули жесткие условия, после выполнения которых Киев может получить вторую часть денежной помощи от ЕС в размере 600 млн евро.
Транш будет доступен для Украины после выполнения ряда специальных условий:
- управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
- реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;
- внедрение IT-решений;
- реформа и совершенствование системы мониторинга НДС.
Напомним, Украина получит новый транш от МВФ, раскрыты сроки: «Ожидаем к концу…».
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