Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов, которое инициируют Укрзализныця и Мининфраструктуры, недопустимо

Такое решение приведет к списанию около 60 тысяч вагонов и вагонного парка станет катастрофически недостаточно для перевозок грузов. Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Денису Шмигалю от имени Ассоциации «Укркокс», которая объединяет коксохимические предприятия Украины.

В Ассоциации предупредили, что в случае ограничения сроков эксплуатации вагонов, придется списать практически весь парк коксовозов. А купить такой тип вагонов очень сложно – они дорого стоят и их мало, поскольку производство требует сложных технологий.

«Ограничение сроков эксплуатации вагонов приведет к существенному сокращению производства и уменьшению доходов в госбюджет», - предупредили в Ассоциации.

Там также напомнили, что промышленность в Украине сейчас в кризисном состоянии. «В текущей ситуации нужно проводить государственную политику, которая будет направлена на улучшение экономической ситуации в стране, а не удовлетворять интересы отдельной отрасли вагоностроителей, что в результате будет наносить ущерб другим ведущим отраслям», - отмечается в письме.

«Во избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры Украины - доработать проект Приказа, который предусматривает ограничение продления срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и Государственной регуляторной службе - оценить негативное влияние на экономику Украины от ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы, и взвесить его с потенциальными выгодами от ограничения срока продления срока эксплуатации.

Надеемся, что в доработанной редакции проекта Приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной стороны, что позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины», - отметили промышленники.

Напомним, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.