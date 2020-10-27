Цены на бензин и солярку в Украине уже дважды выросли за неделю

Как стало известно Politeka.net, стоимость автомобильного топлива в среднем повысилась на 60 копеек за литр. Как объясняют эксперты, главной причиной резкого скачка стали действия украинской групы "Приват", которая контролирует почти 30% всех заправок по Украине передает "Сегодня".

После полугодовой стабильности 18 октября ударило первое повышение, а уже 26-го случилось второе, в обоих случаях - на 1 гривну за литр. Сейчас на заправках группы "Приват" литр бензина марки А-92 стоит 22 гривны, А-95 и дизтопливо – по 23 гривны. В то же время, у крупных брендовых сетей ценники выше на 3-4 гривны.

Замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что стабильно низкие цены "Привата" будто якорем удерживали весь топливный рынок. "Приватовцы дважды их подняли в течение восьми дней, что дало толчок всем остальным розничным сетям", - отметил он.

Аналитик Артем Куюн обратил внимание, что дорожает и сжиженный газ для автомобилей. В середины сентября наблюдается рост в рознице, при этом цены у одной и той же сети могут варьироваться по регионам.

"Розничные сети за выходные повысили стоимость газа на 5–25 коп./л. Сеть "Привата" – в среднем на 3-4 коп, до 11,95 грн. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Харьковской области, на 30 коп. — с 11,55 до 11,85 грн. В других регионах – на 10–25 коп", - сообщил эксперт.

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