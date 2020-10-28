Вот уже не первую неделю у всех украинцев на устах сенсационное заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в нашей стране на одного экономически активного гражданина будут приходиться двое пенсионеров, и, следовательно, выплата пенсий станет невозможной.

Позднее последовали комментарии о том, что имелся в виду крах пенсионной системы не как таковой, а только в её нынешнем виде. Однако экономический эксперт Алексей Кущ полагает, что глава правительства сгущает краски, и в действительности всё не настолько плохо.

Он напомнил, что сейчас в национальной экономике заняты около 17 миллионов человек, а пенсии получают 11 миллионов. Действительно, есть тенденция к увеличению числа пенсионеров, но небольшая – средняя продолжительность жизни в Украине не так уж велика. Ежегодный их прирост составляет от 130 до 150 тысяч, что за 15 лет даёт от двух до трёх миллионов человек. Таким образом, и в 2035 году работать будет больше украинцев, чем жить на пенсию.

Между тем, трудовая эмиграция сейчас сокращается, а сезонные работники даже стремятся вернуться домой. Кроме того, следует сделать поправку, что содержание пенсионеров оплачивают не все 17 миллионов работников, ведь только 13 миллионов из них платят единый социальный взнос – здесь есть резервы. В самом худшем случае через 15 лет на одного работника будет приходиться один пенсионер, а никак не два.

А вот Пенсионный фонд, по мнению Алексея Куща, доказывает свою ненужность. Ведь государству каждый год приходится его дотировать на сумму от 170 до 190 миллиардов гривен. Рано или поздно придётся избавиться от этого лишнего посредника и выдавать пенсии напрямую из казны – тогда хотя бы не придётся содержать многочисленный штат ПФУ.

Также Кущ успокоил тех, кто боится полного прекращения выдачи пенсий и социальных выплат: это невозможно в соответствии с 46 статьёй Конституции Украины. В крайнем случае придётся напечатать дополнительные деньги, но платить пенсии государство всё равно будет, если только не объявит о своём банкротстве.

Ранее Кущ назвал реальную цену газа.

Также он предложил способ привлечения инвестиций в страну.