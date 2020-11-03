Украинцев могут обложить новым налогом



Как передает Politeka.net, об этом сообщил экономист Юрий Атаманюк на своем Telegram-канале.



"Друзья! Гетьманцева, по ходу, сорвало с катушек. Думаю, обкурившись не легализованной марихуаны и начав изучать экономику по книге Джанни Родари «Чиполлино», придумал как ещё ободрать украинцев из «Країни мрій»", - отметил эксперт.

"Предлагает обложить всех, начиная с 2-х комнатной квартиры, налогом на недвижимость. И, как вишенка на торте, налог на роскошь со всех автомобилей моложе пяти лет. Пора выдвигать на Шнобелевскую премию", - подытожил эксперт.

Напомним, в Верховной Раде предложили рассчитывать величину налога от оценочной стоимости жилья и заставить платить собственников даже маленьких квартир.

Соответствующий законопроект еще не подан в Верховную Раду, но его положения уже предложены для обсуждения.

Самые большие изменения коснутся именно недвижимого имущества. Сейчас сумма налога зависит от площади: за дом до 120 квадратных метров и квартиру до 60 ничего платить не нужно, но с превышением лимита за каждый квадрат приходится платить около 75 гривен (1,5% минимальной зарплаты).

Новая формула расчета привяжет размер налога к стоимости недвижимого объекта и полностью отменит льготы по площади. Согласно законопроекту, платить придется как за маленькую хрущевку, так и за пентхаус в центре Киева - облагаться будет каждый квадратный метр.

Напомним, что Новый налог обяжут платить украинцев, что известно

Как сообщала Politeka, украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать

Также Politeka писала, что Налогов с украинцев сдерут еще больше, дефицит госбюджета идет на рекорд