Законопроект, который будет определять обязанности наблюдательного совета “Укрзализныци” и их показатели эффективности, крайне необходим, и он будет зарегистрирован



Об этом в интервью изданию “Экономическая правда” рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.



По его словам, финансовые планы "Укрзализныци" утверждаются со значительной задержкой именно из-за отсутствия ответственности со стороны Наблюдательного совета предприятия.



«Нужно решать системно, почему так происходит. Почему сегодня финпланы утверждаются в середине лета или же осенью на текущий год? Потому что нет ответственности. Наблюдательный совет продолжает получать высокие зарплаты, высокие премии, несмотря на то, что они не утвердили финплан”, - сказал Скичко.





Он добавил, что когда говорил о неэффективности иностранцев в наблюдательных советах, то имел в виду конкретный наблюдательный совет “Укрзализныци”.



"Я не против иностранцев в наблюдательных советах, но по этому альтернативному законопроекту большая часть должна быть украинцами, остальные могут быть иностранцами. То есть, иностранцы могут консультировать, могут помогать и они могут многое научить в управлении. Однако я также много слышал о том, как проводится заседание наблюдательного совета, куда они могут приехать не информированными, не изучая информацию, которую им присылают, или изучая ее довольно поверхностно”, - рассказал нардеп.



Он также добавил, что иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес.





«Есть ощущение, что они не несут никакой ответственности за ту деятельность, которую они проводят. Иностранцы воспринимают "Укрзализныцю" исключительно как бизнес. То есть для них это предприятие, которое должно быть прибыльным, все остальное их не волнует”, - рассказал Скичко.



Ранее нардеп Скичко заявил, что пересмотр тарифов Укрзализныци возможен только после реформирования, и это должна решать НКРТ.

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