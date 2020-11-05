"Укрзализныця" сможет решить часть финансовых проблем, если преодолеет коррупцию, из-за которой теряет до 20 млрд грн ежегодно. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По его словам, «Укрзализныця» может найти средства на обновление инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии, и подвижного состава, если преодолеет коррупцию.
"Что касается резервов, то резервы очень просты. Это эффективный менеджмент и борьба с коррупцией... Мы имеем ежегодные потери порядка 15-20 млрд грн от коррупции. Это прямые потери УЗ. Если бы этот поток удалось остановить, то тогда в УЗ были бы необходимые резервы для ремонта и инфраструктуры, и тяги", - сказал Омелян.
Напомним, по данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Укрзализныця» и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.
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Ранее «Укрметаллургпром» обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающие 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.
Напомним, главная проблема УЗ - не вагоны, а изношенные локомотивы, их надобно обновлять в первую очередь - эксперт.
Как сообщала Politeka, "Укрзализныця" экстренно прекратила продажу билетов со 2 ноября: откуда и почему теперь не добраться.
Также Politeka писала, что «Укрзализныця» будет ускорять процедуру продажи металлолома.