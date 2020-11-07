Злоупотребление руководства НКРЭКУ стало одной из причин миллиардных убытков государственных энергетический компаний

Об этом со ссылкой на данные Временной следственной комиссии сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Председатель НКРЭКУ, его брат имеет фирму, и антикоррупционные органы на это закрывают глаза. Нет, так не будет. Такие люди должны быть убраны из власти и не мешать работать украинским государственным и другим предприятиям, чтобы они получали доходы и наполняли бюджет», - заявил Наливайченко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, именно коррупция в НКРЭКУ привела к рекордным убыткам государственных энергокомпаний, в первую очередь «Энергоатом» и «Укрненерго».

«Энергоатом» за 9 месяцев 2020 года получил 5,3 млрд грн убытков, «Укрэнерго» - 28,6 млрд грн.

Напомним, в начале октября НАПК начало антикоррупционную проверку в отношении председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов. Основанием стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетическом бизнесе у Валерия Тарасюка.

В частности родной брат председателя НКРЭКУ руководит трейдером электрической энергии, который в течение года был контрагентом ряда государственных компаний «Укрэнерго» и «Гарантированный покупатель» и в ежедневном режиме торговал электрической энергией. Кроме того ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка в сферах наружного освещения и изготовления металлоконструкций.

Также Окружной админсуд Киева в октябре начал слушание дела об увольнении Тарасюка.

Коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

Напомнить, КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

Как сообщала Politeka, ВСК установила бизнес-интерес главы НКРЭКУ Тарасюка еще в одной компании

Также Politeka писала, что Суд принял к рассмотрению иск об увольнении главы НКРЭКУ Тарасюка