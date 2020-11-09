Ключевой проблемой для рынка электрической энергии является чрезмерное административное вмешательство НКРЭКУ и ее желание регулировать рыночными механизмами в ручном режиме

Такую позицию на странице экспертного совета Министерства энергетики в Facebook озвучил его председатель Сергей Чех.

"Новая модель рынка дееспособна. Единственная проблема – чрезмерное увлечение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) админуправлением или, как мы называем, ручным управлением", – говорится в сообщении.

По его словам, регулятор может вмешиваться в рыночные процессы исключительно в случае возникновения реально опасной ситуации, которая заключается в обеспечении электрической энергии как товаром.

"Если не будет ручного управления, новая модель энергорынка будет дееспособной не только в теории, но и на практике", – считает Чех.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС.

Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятора положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить спекуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка за его семейный энергетический бизнес. НАЗК начало проверку председателя комиссии, а Окружной админсуд открыл производство по его увольнению.

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Как сообщала Politeka, ВСК установила бизнес-интерес председателя НКРЭКУ Тарасюка еще в одной компании

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