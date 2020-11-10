Повышение тарифа на передачу электроэнергии в условиях кризиса станет существенной нагрузкой для бизнеса. Об этом заявил операционный директор ряда ТРЦ Максим Гаврюшин.



Эксперт назвал нелогичным 30% повышение тарифа на передачу электроэнергии в нынешних кризисных условиях, когда многие компании с трудом выживают. По его мнению, это решение станет для них существенным ударом.



«Сейчас все стараются экономить. Многие бизнесы работают практически в убыток. А повышение операционных расходов таких на 30% - это, конечно, очень существенно повлияет», - сказал Гаврюшин.



Он также отметил, что наряду с этим инициируемое властью внедрение карантина выходного дня еще больше ухудшит ситуацию, поскольку именно в выходные малый бизнес получает основной выторг.



Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%, а в 2021 году – до 500 грн/МВт-час.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

Тогда глава НКРЭКУ заявил, что тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в следующем году не превысит 340 грн/МВт-ч: этого достаточно, чтобы урегулировать ситуацию с долгами перед «зеленой» генерацией.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Напомним, что повышение тарифа на передачу электроэнергии существенно ударит по бизнесу, а энергорынок так и останется деформированным, - эксперт.

А еще Politeka сообщала, что шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль – эксперт.

Также Politeka писала, что международные партнеры заблаговременно предупреждали НКРЭКУ о схемах "торговли воздухом" - член регулятора.