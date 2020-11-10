Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства блокирует доступ иностранных поставщиков серной кислоты на украинский рынок: им не выдают специальную лицензию, необходимую для импорта продукции в Украину.

Так, импортеры из Беларуси вынуждены были приостановить свое участие в тендерах украинских компаний. Они предлагали конкурентные цены, и их участия в закупках ждали многие металлургические предприятия. Но Минэкономразвития просто заблокировало выдачу им лицензий, и никак не отреагировало на жалобы, которые подали представители компаний в Украине – «Химэкс Плюс» и «Захид». Хотя эти предприятия действуют в пределах установленных квот.

Такие действия главы ведомства Игоря Петрашко уже привели к тому, что на рынке возник дефицит серной кислоты, который угрожает коллапсом целой отрасли. «Созданный дефицит грозит остановкой деятельности заводов, поскольку серная кислота - обязательная составляющая технологического процесса производства», - говорят в Ассоциации промышленников «Укрметаллургпром».

Такие действия министра Петрашко можно было бы считать халатностью, но на самом деле это целенаправленное вытеснение из украинского рынка компаний, которые мешают зарабатывать украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и его фирмам-однодневкам, через которые в Украине проводятся все закупки серной кислоты. СМИ неоднократно писали о схемах и кадровых ротациях в Минэкономразвития, за которыми стоят приближенные к Фирташу люди. Да и сам министр Игорь Петрашко пришел работать в ведомство из компании, которая принадлежит старому приятелю и партнеру Фирташа.

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.

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