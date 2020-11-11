Манипуляции на рынке электрической энергии, в том числе так называемые схемы «торговли воздухом», продолжаются на глазах НКРЭКУ по сегодняшний день

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил коммерческий директор генерирующей компании «Донбассэнерго» Олег Ларионов.

«Торговля воздухом» – это когда ты продаешь то, чего у тебя нет, а потом ищешь и даже покупаешь на небалансах то, что уже продал. С одной стороны, ничего противозаконного в этом нет. Любой человек может продать, а потом купить и перепродать что-то...Такая ситуация была летом, и тогда НКРЭКУ регуляторными методами на какое-то время ее устранила. Сейчас такая ситуация вновь возобновилась, и регулятор думает, что с этим делать», - сообщил топ-менеджер «Донбассэнерго».

По его словам, эти манипуляции приводят к искусственному занижению цены электроэнергии и прямым убыткам реальных производителей.

Он заверил, что «Донбассэнерго» не участвует в подобных манипуляциях. «Мы заинтересованы в высокой цене и «торговать воздухом» нам не выгодно», - добавил Ларионов.

Напомним, ранее подходы НКРЭКУ к регулированию энергорынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через его семейный энергетический бизнес.

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