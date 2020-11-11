Депутатов призвали не поддерживать законопроект, устанавливающий плату за передачу при экспорте электроэнергии как такой, что противоречит законодательству ЕС и может иметь негативное влияние на отечественную энергетику.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации на сайте организации.



По данным экспертов ЕВА, в мировой практике оптовой торговли электрической энергией, в частности, в странах-членах ЕС, отсутствует плата за передачу электрической энергии при экспорте.

"То есть, тариф на передачу уплачивается исключительно при осуществлении деятельности по поставке электрической энергии конечному потребителю, а не при оптовой торговле, в том числе, при осуществлении экспортно-импортных операций. В то же время, покрытие расходов операторов системы передачи, возникающих во время хостинга транзитных межгосударственных перетоков электрической энергии в пределах ЕС компенсируется в таких странах за счет механизма компенсации оператору системы внутренних передач электроэнергии, внедренного Регламентом Комиссии ЕС», - отмечается в сообщении.



Однако в предложенном НКРЕКП проекте Закона о рынке электрической энергии» (относительно оплаты услуг по передаче электроэнергии при экспортных операциях и услуг из диспетчерского управления при осуществлении импорта и/или экспорта электрической энергии)» предусматривается возложение обязанности уплаты тарифа на услуги по передаче на экспортеров. Кроме того, введение такого тарифа будет нарушать нормы Договора об учреждении Энергетического Сообщества, обязательства придерживаться которых Украина взяла на себя при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.



По мнению экспертов ЕБА, принятие этого законопроекта и внедрение оплаты услуг на передачу при осуществлении экспорта электроэнергии может иметь негативное влияние на деятельность отечественных производителей и сектор электроэнергетики в целом.

В частности, по подсчетам компаний-членов Ассоциации, установление такой оплаты для экспортеров может привести к невозможности осуществления экспортных операций, ведь это потенциально будет иметь следствием значительное увеличение себестоимости электроэнергии, которая экспортируется, что может привести к невозможности конкурировать с оптовыми трейдерами на внешних рынках, поскольку они не платят тариф на передачу.



"Одновременно, украинская электроэнергетика может стать в перспективе неконкурентной на европейских рынках, учитывая, что средняя маржинальность трейдерских операций по покупке/продаже электрической энергии, по оценкам представителей бизнес-сообщества, составляет 3-4%.",- подчеркнули в ЕБА.



Напомним, ранее гендиректор компании "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко заявил, что взыскание тарифа на передачу электроэнергии при экспорте противоречит обязательствам Украины согласно Соглашению об ассоциации с ЕС.

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