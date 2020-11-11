Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса до 309 грн/МВт в 2021 году.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 11 ноября 2020 года, после чего проект постановления будет размещен на сайте Комиссии для получения замечаний и предложений.

В 2020 году тариф на передачу электроэнергии повышался несколько раз: в июле цена взлетела со 155 до 240 грн/МВт, то есть на 54%. Второе повышение, еще на 30%, запланировано на 1 декабря. Таким образом, за год тариф на передачу тока вырос более чем вдвое.

Кроме того, регулятор устанавливает на весь 2021 год льготный тариф на передачу электроэнергии для предприятий «зеленой металлургии» в размере 91,73 грн/МВт, что втрое ниже обычного тарифа.

Напомним, ранее представители бизнеса и промышленности обратились в НКРЭКУ и Кабинет министров с просьбой не повышать тариф на передачу. В открытых письмах они обращали внимание властей на то, что промышленность Украины только за первые полгода понесла более 70 миллиардов гривен убытков из-за коронакризиса. Повышение тарифов вынудит бизнес либо сокращать персонал, либо снижать объемы производства, либо и вовсе закрываться.

При этом для себя НКРЭКУ запросила повышение зарплат. Так, в проекте госбюджета на 2021 год указывается, что расходы на содержание регулятора должно вырасти более чем на 200 миллионов гривен.

«В НКРЭКУ в разгар кризиса в 1,5 раза растут зарплаты! В 2020 году бюджет комиссии составлял 487,5 миллионов грн, а в 2021 году они запросили сразу 713,6 млн грн. Почти 90% всего фонда пойдет на повышение зарплат», – написал на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат Алексей Кучеренко.

Напомним, что бурштынская ТЭС ДТЭК выставляет электроэнергию существенно дешевле других участников рынка и не является ценообразующей – ДТЭК.

Как сообщала Politeka, бизнес не поддерживает неевропейских инициатив НКРЭКУ по экспорту электроэнергии – ЕВА.

Также Politeka писала, что манипуляции на энергорынке продолжаются на глазах у НКРЭКУ – «Донбассэнерго».