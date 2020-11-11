Правительство не выполняет финансовые обязательства перед производителями «зеленой» электроэнергии и вынуждает их обращаться в суд.

Об этом заявил генеральный директор украинской компании «Солар Квант Энерджи» Ян Валетов, комментируя ситуацию о необходимости заложить в госбюджет 2021 года Кабмином и Верховной Радой оплату за 20% произведимой зеленой электроэнергии в следующем году.

По его словам, на данный момент вопреки принятому закону, которым был снижен «зеленый» тариф, государство со своей стороны не выполняет обязательства по расчетам за произведенную электроэнергию из альтернативных источников.

«Около 10% нам еще должны за сентябрь месяц. Это медленнее и с нарушением сроков, которые у нас были», - рассказал Валетов.

Так же, по его словам, обстоит ситуация и с погашением задолженности перед «зеленой» генерацией, которая сейчас уже превышает 20 млрд грн.

«Обещали погасить в 4 квартале все это дело. И в настоящий момент это не сделано. Не погашено ничего. Нам приостановили платежи, и мы вынуждены были из собственных средств изыскивать возможность погашать кредитные линии», - сообщил Валетов.

По его мнению, в сложившихся обстоятельствах инвесторы в отрасль ВИЭ вынуждены будут обращаться в суд для защиты своих прав.

«Если государство не будет исполнять свои обязательства, а в этом у меня есть большие сомнения, я буду, например, с моей стороны инициировать юридическое дело, подавать уже иски конкретные. Я думаю, мы их выиграем», - добавил Валетов.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Соответствующий был передан ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объекто возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

Напомним, из-за финансовых проблем «Укрэнерго» Кабмин должен выделить деньги на зеленую энергетику в бюджете-2021 - инвестор

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