Кризис с нелегитимным статусом национального энергетического регулятора -НКРЭКУ - может решить лишь неотложную перезагрузку этого органа и приведение закона О НКРЭКУ в соответствие с Конституцией

Об этом во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» сообщила народный депутат («Слуга Народа») Людмила Буймистер.

"Конституционный кризис, который мы видим сегодня есть следствие непродуманных решений и я даже не хочу указывать ни на кого пальцем. Но пока мы сами не начнем выполнять законы и пока мы сами не начнем уважать Конституцию, как мы можем требовать от олигархов, от групп влияния и от пятой колонны. Никак. Поэтому очень надеюсь, что это представление будет рассмотрено как можно быстрее», - отметила депутат.

По ее словам, регулятор фактически самоустранился от решения проблем на энергорынке.

«Две недели назад, у нас была видеоконференция с нашими европейскими партнерами и с нашими партнерами из европейского сообщества. Где обсуждался законопроект о мониторинге энергетических рынков. Так вот наши европейские коллеги в шоке. Регулятор сидел год, не выполняя обязательства по соглашению об ассоциации. Чем штат регулятора занимается вообще?",- добавила Буймистер.

Депутат от правящей фракции подчеркнула, что в первую очередь важно сделать регулятора действительно независимым.

"А как раз все, что было сделано до этого и все механизмы, которые заложены в законе НКРЭКУ противоречат принципу независимости регулятора», - отметила депутат.

Напомним, 4 ноября в Конституционный суд поступило представление 50 депутатов от почти всех фракций и групп о признании неконституционными указов президента о назначении действующих членов НКРЕКП.

По мнению депутатов, президент во время назначения членов комиссии вышел за пределы конституционных полномочий, из-за чего действующий состав НКРЭКУ нелегитимен. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, закон О НКРЭКУ требует немедленного приведения в соответствие с Конституцией.

Большинство членов действующего состава НКРЭКУ были назначены в октябре 2019 года. С декабря того же года началась крупнейшая за всю историю независимости кризис на энергетическом рынке.

Ответственность за нее, по данным временной следственной комиссии парламента, лежит на НКРЕКП. Действия комиссии также раскритиковали Европейское Энергетическое сообщество и Антимонопольный комитет Украины. Последний обвинил регулятор в искусственном ограничении конкуренции и сознательном создании условий для манипуляций.

Критика действий НКРЕКП происходит на фоне коррупционного скандала с председателем комиссии Валерием Тарасюком, в отношении которого НАЗК начало антикоррупционную проверку через семейный энергетический бизнес.

Напомним, повышение железнодорожных тарифов усугубит кризис на энергорынке, - Донбассэнерго

Как сообщала Politeka, "Донбассэнерго" указал НКРЭКУ и Кабмину на продолжение манипуляций на энергорынке

Также Politeka писала, что ТЭС Центрэнерго и Донбассэнерго увеличили выбросы в атмосферу