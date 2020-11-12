Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту цен и банкротств. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов, пишет МинПром.
По мнению политика, в первую очередь в Украине стоит ожидать роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. "Как известно, электроэнергия - важнейшая составляющая ценообразования во всех отраслях, начиная с сельского хозяйства. Чтобы компенсировать дополнительные затраты, которые возникнут вследствие решения НКРЭКУ, производители будут вынуждены поднять цены. В первую очередь это коснется продуктов питания. Это означает, что новогодний стол в этом году обойдется украинцам дороже, чем они ожидали", - отметил Д.Шпенов
Кроме того решение НКРЭКУ приведет к росту числа банкротств среди малого и среднего бизнеса и увеличению числа безработных. "Здесь все просто: если новые цены станут для потребителей неподъемными, отечественные товары просто прекратят покупать. Люди, скорее всего, будут отдавать предпочтение более дешевым импортным аналогам. Убытки вынудят некоторых предпринимателей закрывать бизнес и увольнять сотрудников. То есть, за решения Нацрегулятора заплатят все: граждане и предприниматели. Ничего хорошего для экономики оно не даст", - уверен он.
Напомним, сегодня, несмотря на протесты бизнеса и предостережения экспертов, НКРЭКУ приняла решение повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2021 год на 28,9%, по сравнению с действующим тарифом, – до 309,8 грн/МВт•ч.
Шаловливый ветер задрал платье Анфисы Чеховой, мужчины оцепенели от счастья: "Клевая!"
"Кристина стала на 10 лет моложе": 49-летняя Орбакайте теперь годится сыну Дени в подружки, редкое фото
"Наталья пока ты отдыхаешь тоже мальчиков сняла": Тарзана ловко проучили за предательств Королевой
"Невеста" Харламова поиграла своими "шарами" в неприличном декольте: "Приветик, Силикошкина!"
Напомним, без немедленной перезагрузки НКРЭКУ энергорынок ждет коллапс.
Как сообщала Politeka, НКРЭКУ дорегулировалась к тому, что на энергорынке возникли миллиардные долги, а теперь хочет, чтобы мы с вами эти долги заплатили.
Также Politeka писала, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.