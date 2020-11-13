Украинцев ожидает подорожание стоимости проезда в городском электротранспорте и железной дорогой из-за увеличения тарифа на передачу тока

Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак в комментарии 112.ua.

По словам эксперта, повышение цен на передачу электроэнергии увеличит расходы электротранспортных предприятий и они вынуждены будут поднять тарифы на перевозки. В частности, вырастут цены на проезд в метро, троллейбусах, трамвае.

"Рост стоимости электричества может сказаться и на ценах на проезд», - считает Гусак.

По его мнению, повысить тарифы на пассажирские перевозки будет вынуждена и «Укзализныця», которая является одним из крупнейших потребителей электроэнергии. По словам эксперта, сейчас УЗ не сможет компенсировать дополнительные затраты за счет увеличения тарифов на грузовые перевозки, поскольку бизнес едва выдерживает нынешние, так что вероятно повысит цены на перевозки пассажиров.

"Железнодорожная госмонополия потребляет около 4 млрд Квт/ч в год. Даже такое небольшое повышение, как 3%, для нее означает сотни миллионов гривен дополнительных расходов. Но что хуже всего - сейчас эти деньги взять неоткуда. Повысить тарифы на грузовые перевозки (за счет них формируется основной доход госкомпании и субсидируются пассажирские перевозки) УЗ не может - это добьет украинскую промышленность и сельское хозяйство», - рассказал Гусак.

Напомним, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики. А экономист Сергей Блинов подчеркнул, что тарифы на передачу тока в Украине уже значительно выше рыночных, а их дальнейший рост негативно повлияет на производство.

Напомним, повышение железнодорожных тарифов усугубит кризис на энергорынке, - Донбассэнерго

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